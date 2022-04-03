Giriş Tarihi: 03.04.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 14:47

Verdiği kilolarla bambaşka biri olmuştu… 51 yaşındaki Deniz Seki ameliyat masasına yattı!

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Deniz Seki Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı da zaman zaman sosyal medyanın diline düşüyor. Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde, "Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Deniz Seki'nin şimdi ise ameliyat masasına yattığı öğrenildi.