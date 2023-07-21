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Haberler Galeri 'Vermem Seni Ellere' dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 16:05

'Vermem Seni Ellere' dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'nin 6. bölümünde bakın neler olacak?

’Vermem Seni Ellere’ dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?

Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır.

’Vermem Seni Ellere’ dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?

Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar.

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’Vermem Seni Ellere’ dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?

Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir. Ama bu, öğrenmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Mehmet, bu sırrı daha ne kadar saklayacaktır?

’Vermem Seni Ellere’ dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?

Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir.

’Vermem Seni Ellere’ dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?

Ama Mehmet o etkinliğe baş düşmanlarından birinin daha gittiğini öğrendiğinde kayıtsız kalabilecek midir? Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir.

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