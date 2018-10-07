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, zayıflık sırrını açıkladı

Giriş Tarihi: 07.10.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 16:26
Victoria Beckham, zayıflık sırrını açıkladı

Zayıflığıyla hem magazin basınına konu olan hem de ailesini endişelendiren , en büyük sırrını açıkladı.

Victoria Beckham, zayıflık sırrını açıkladı

Birçok meslektaşının aksine her gün bir kaç saatini spor salonunda geçiren Beckham aşırı zayıflığının nedenini "Herhangi bir dergide fotoğraflarım yayınlandığında bunların photoshop uygulamasına gerek duymasını istemiyorum" diyerek açıkladı.

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Victoria Beckham, zayıflık sırrını açıkladı

Beckham genç kızları sıfır bedene özendirdiği için eleştiriliyor.

Victoria Beckham, zayıflık sırrını açıkladı

Başta eşi David Beckham olmak üzere ailesi ve yakın çevresi onun aşırı zayıflığı nedeniyle aşırı endişeli.

Victoria Beckham, zayıflık sırrını açıkladı

ise tüm bunlara aldırmıyor ve katı bir rejim uygulayıp her gün spor salonunda saatler geçiriyor.

Victoria Beckham, zayıflık sırrını açıkladı

sabah aç karnına iki yemek kaşığı elma sirkesi içtiğini söyleyen Victoria Beckham'ın, akşamları da kahve çekirdeği çiğnediği ortaya çıktı.

Victoria Beckham, zayıflık sırrını açıkladı

Modacıya yakın bir kaynak, "Davetlerde kahve çekirdeği çiğniyor. Böylece sabahları daha rahat uyanıyor" açıklamasını yaptı.

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