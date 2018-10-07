Victoria Beckham, zayıflık sırrını açıkladı

Zayıflığıyla hem magazin basınına konu olan hem de ailesini endişelendiren Victoria Beckham, en büyük sırrını açıkladı. Birçok meslektaşının aksine her gün bir kaç saatini spor salonunda geçiren Beckham aşırı zayıflığının nedenini 'Herhangi bir dergide fotoğraflarım yayınlandığında bunların photoshop uygulamasına gerek duymasını istemiyorum' diyerek açıkladı. Beckham genç kızları sıfır bedene özendirdiği için eleştiriliyor. Başta eşi David Beckham olmak üzere ailesi ve yakın çevresi onun aşırı zayıflığı nedeniyle aşırı endişeli. Victoria Beckham ise tüm bunlara aldırmıyor ve katı bir rejim uygulayıp her gün spor salonunda saatler geçiriyor. Victoria Beckham sabah aç karnına iki yemek kaşığı elma sirkesi içtiğini söyleyen Victoria Beckham'ın, akşamları da kahve çekirdeği çiğnediği ortaya çıktı. Modacıya yakın bir kaynak, 'Davetlerde kahve çekirdeği çiğniyor. Böylece sabahları daha rahat uyanıyor' açıklamasını yaptı.