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mankeni 'in paylaşımında () detayı... Gigi Hadid'in babası meğer...

Dünyaca ünlü model kardeşler ve yine ülkemizde gündem olmayı başardı. mankeni Gigi Hadid yaptığı paylaşımla olay yarattı. Son yıllarda yıldızı parlayan güzel modeller Gigi Hadid ve 'in kökleri ve 'e kadar uzanıyor. Model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in babaları dizisindeki 'a ikizi kadar benzeyince, ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Gigi Hadid'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Gigi Hadid'in takipçilerinden " Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban", "Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor", "Hüsnü Çorban Gigi Hadid'in babası çıktı iyi mi." yorumları geldi. Bu benzerlik sonrası başarılı oyuncu 'ın Mohamed Anwar Hadid ile olan yan yana fotoğrafları birçok kişi tarafından paylaşıldı. İşte 'a ikizi kadar benzeyen Gigi Hadid'in babası Mohamed Anwar Hadid ve sizin için delediğimiz ...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:15
Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımında Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) detayı... Gigi Hadid'in babası meğer...

Dünyaca ünlü model kardeşler ve yine ülkemizde gündem olmayı başardı. mankeni Gigi Hadid yaptığı paylaşımla olay yarattı. Son yıllarda yıldızı parlayan güzel modeller Gigi Hadid ve 'in kökleri ve 'e kadar uzanıyor. Model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in babaları dizisindeki 'a ikizi kadar benzeyince, ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Gigi Hadid'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Gigi Hadid'in takipçilerinden " Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban", "Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor", "Hüsnü Çorban Gigi Hadid'in babası çıktı iyi mi." yorumları geldi. Bu benzerlik sonrası başarılı oyuncu 'ın Mohamed Anwar Hadid ile olan yan yana fotoğrafları birçok kişi tarafından paylaşıldı. İşte 'a ikizi kadar benzeyen Gigi Hadid'in babası Mohamed Anwar Hadid ve sizin için delediğimiz ...

Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımında Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) detayı... Gigi Hadid'in babası meğer...

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Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımında Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) detayı... Gigi Hadid'in babası meğer...

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Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımında Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) detayı... Gigi Hadid'in babası meğer...

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Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımında Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) detayı... Gigi Hadid'in babası meğer...

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Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımında Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) detayı... Gigi Hadid'in babası meğer...

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Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımında Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) detayı... Gigi Hadid'in babası meğer...

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