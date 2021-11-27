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Haberler Galeri Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı yaşanmıştı! Defne Samyeli Panama’dan çıktı!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 20:56

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı yaşanmıştı! Defne Samyeli Panama’dan çıktı!

Mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına taşıyan şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Taze çiftin bir bebek beklediği öğrenilmişti. Ancak Erdem ile Atasever cephesinden son olarak bir kavga haberi geldi. İddiaya göre; Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, ilk kıskançlık kavgasını Defne Samyeli yüzünden yaşadı. Bu kıskançlık krizi magazin gündemini meşgul ederken Defne Samyeli Panama'dan tatil pozları paylaştı. İşte o pozlar!

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı yaşanmıştı! Defne Samyeli Panama’dan çıktı!

Maslak 1453'te kapılarını açan Yeni Gazino'da program yapmak için anlaşan Mehmet Erdem, 5 Kasım'da Defne Samyeli ile aynı gece sahnede olacaktı.

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı yaşanmıştı! Defne Samyeli Panama’dan çıktı!

Ancak eşi Vildan Atasever'in Defne Samyeli'yi kıskanmasıyla program iptal oldu!

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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı yaşanmıştı! Defne Samyeli Panama’dan çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; afişleri bile basılan program, evde sorun çıkmasıyla son anda değiştirildi.

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı yaşanmıştı! Defne Samyeli Panama’dan çıktı!

Mekan, Defne Samyeli'nin yanında sahne alması için Mehmet Erdem yerine Hüsnü Şenlendirici'yle anlaştı. Bu kıskançlık kavgasının Mehmet Erdem'e 100 bin liraya mâl olduğu da söyleniyor!

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı yaşanmıştı! Defne Samyeli Panama’dan çıktı!

Hakkındaki iddiaların magazin gündeminde yer aldığı Defne Samyeli, bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

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