Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı yaşanmıştı! Defne Samyeli Panama’dan çıktı!

Mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına taşıyan şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Taze çiftin bir bebek beklediği öğrenilmişti. Ancak Erdem ile Atasever cephesinden son olarak bir kavga haberi geldi. İddiaya göre; Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, ilk kıskançlık kavgasını Defne Samyeli yüzünden yaşadı. Bu kıskançlık krizi magazin gündemini meşgul ederken Defne Samyeli Panama'dan tatil pozları paylaştı. İşte o pozlar!