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Haberler Galeri Vin Diesel'e ağır suçlama! “Hızlı ve Öfkeli çekimlerinde çamaşırımı çıkarmaya çalıştı…”
Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:16

Vin Diesel'e ağır suçlama! “Hızlı ve Öfkeli çekimlerinde çamaşırımı çıkarmaya çalıştı…”

Hızlı ve Öfkeli filminin yıldızı Vin Diesel, eski asistanı tarafından 2010 yılında kendisi için çalışırken cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Büyük yankı uyandıran olayın detayları ise şöyle…

Vin Diesel’e ağır suçlama! “Hızlı ve Öfkeli çekimlerinde çamaşırımı çıkarmaya çalıştı…”

Astra Jonasson, geçtiğimiz perşembe günü Los Angeles'ta, Diesel'in Atlanta'daki bir otel odasında kendisine zorla saldırdığı iddiasıyla dava açtı.

Vin Diesel’e ağır suçlama! “Hızlı ve Öfkeli çekimlerinde çamaşırımı çıkarmaya çalıştı…”

Davada, Diesel'in onu zorla yatağına yatırıldıktan sonra odadan kaçmaya çalıştığını, ancak aktörün ona doğru hareket ettiği, ardından taciz ettiği iddia ediliyor.

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Vin Diesel’e ağır suçlama! “Hızlı ve Öfkeli çekimlerinde çamaşırımı çıkarmaya çalıştı…”

Eski asistanı iddiaları arasında Diesel iç çamaşırını çıkarmaya çalışınca yakındaki banyoya doğru çığlık atarak kaçmaya çalıştığı da bulunuyor.

Vin Diesel’e ağır suçlama! “Hızlı ve Öfkeli çekimlerinde çamaşırımı çıkarmaya çalıştı…”

İddiaya göre Jonasson, saatler sonra ise Diesel'in aynı zamanda yapım şirketinin başkanı olan kız kardeşi Samantha Vincent tarafından kovuldu.

Vin Diesel’e ağır suçlama! “Hızlı ve Öfkeli çekimlerinde çamaşırımı çıkarmaya çalıştı…”

Davada Jonasson'un kendisini "değersiz" hissettiği ve özgüveninin "yerle bir olduğu" belirtildi.

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