Vin Diesel’e ağır suçlama! “Hızlı ve Öfkeli çekimlerinde çamaşırımı çıkarmaya çalıştı…”

Astra Jonasson, geçtiğimiz perşembe günü Los Angeles'ta, Diesel'in Atlanta'daki bir otel odasında kendisine zorla saldırdığı iddiasıyla dava açtı. Davada, Diesel'in onu zorla yatağına yatırıldıktan sonra odadan kaçmaya çalıştığını, ancak aktörün ona doğru hareket ettiği, ardından taciz ettiği iddia ediliyor. Eski asistanı iddiaları arasında Diesel iç çamaşırını çıkarmaya çalışınca yakındaki banyoya doğru çığlık atarak kaçmaya çalıştığı da bulunuyor. İddiaya göre Jonasson, saatler sonra ise Diesel'in aynı zamanda yapım şirketinin başkanı olan kız kardeşi Samantha Vincent tarafından kovuldu. Davada Jonasson'un kendisini 'değersiz' hissettiği ve özgüveninin 'yerle bir olduğu' belirtildi. Aynı zamanda davada, 'Vin Diesel'in cinsel saldırılarına direndiği için kovulduğu onun için açıktı' ifadesine yer verildi. Jonasson, diğer iddiaların yanı sıra, düşmanca bir çalışma ortamı yaratmak, ihmalkar denetim ve haksız işten çıkarma nedeniyle Diesel ve şirketine dava açıyor. Avukat Bryan Freedman bir açıklamada, 'Çok açık konuşayım: Vin Diesel kategorik olarak bu iddiayı bütünüyle reddediyor' dedi. 'Bu, 9 gün çalıştığı iddia edilen bir çalışanın 13 yıldan daha eski bir iddiayı duyduğu ilk sefer.' dedi. 'Bu, 9 gün çalıştığı iddia edilen bir çalışanı hakkında 13 yıldan daha eski bir iddiayı duyduğu ilk sefer.' dedi. 'Bu saçma iddiaları tamamen yalanlayan açık deliller var.' Jonasson'un avukatı Claire-Lise Kutlay, yaptığı açıklamada müvekkilinin davasının Diesel'i ve 'cinsel saldırıya izin veren ve onu örtbas edenleri, bu korkunç eylemlerinden sorumlu tutmayı' amaçladığını söyledi. Avukat Kutlay, 'İşverenlerin, cinsel saldırı ve taciz hakkında konuşan insanları korumaları ve savunmaları gerekiyor' dedi. 'Bayan Jonasson'un öne çıkma yönündeki cesur kararının kalıcı bir değişim yaratmaya yardımcı olacağını ve hayatta kalan diğer kişileri güçlendireceğini umuyoruz.'