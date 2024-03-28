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Haberler Galeri Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 06:46

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönmüştü. Bir dizi estetik operasyon geçiren Vuslat Doğan Sabancı, tam 7 aydır resmen sırra kadem bastı! Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı kaleme aldı. İşte o yazı...

BÜLENT CANKURT
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!

24 Ağustos'ta, eşi Ali Sabancı ile bot kazası geçirip yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, tam 7 aydır resmen sırra kadem bastı! Kazada yüzünden yaralanan ve eski görünümüne kavuşabilmek için ekim ayında New York'a tedaviye giden Vuslat Hanım, en son 10 Aralık'ta sosyal medyadan ses vermiş; kazadan önce bir dergiye verdiği röportajı paylaşmıştı. İşte o günden beri kendisinden haber alınamıyor.

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!

En sonunda birkaç gün önce eşi Ali Sabancı, kendisine Vuslat Hanım'ın sağlığını soran muhabirlere "Benden daha iyi" dedi. Bunun üzerine Vuslat Hanım'ın yakınlarını aradım ama bir şey öğrenemedim. Çünkü ailesi dışında hiç kimseyle görüşmüyormuş.

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Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!

İyiyse neden kimsenin haberi yok, neden saklanıyor, tedavisi devam ediyor ve iyileşmediyse Ali Bey neden böyle bir açıklama yaptı, anlayamadım doğrusu.

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!

Bu arada Vuslat Hanım ile Ali Bey'in kazada evliliklerinin de yara aldığı konuşulmuştu.

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!

Vuslat Hanım'ın kazadan sorumlu tuttuğu eşiyle görüşmediği, Ali Bey'in "Benden daha iyi" açıklamasının doğru olmadığı da dedikodular arasında...

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