Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!

En sonunda birkaç gün önce eşi Ali Sabancı, kendisine Vuslat Hanım'ın sağlığını soran muhabirlere "Benden daha iyi" dedi. Bunun üzerine Vuslat Hanım'ın yakınlarını aradım ama bir şey öğrenemedim. Çünkü ailesi dışında hiç kimseyle görüşmüyormuş.