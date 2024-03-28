Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
06:46
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı ölümden dönmüştü! Eşi “benden daha iyi” dedi ama… Ne gören var ne de duyan!
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönmüştü. Bir dizi estetik operasyon geçiren Vuslat Doğan Sabancı, tam 7 aydır resmen sırra kadem bastı! Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı kaleme aldı. İşte o yazı...