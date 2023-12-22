Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday’in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak

FESTER AMCA İLK OLARAK NE ZAMAN ORATAYA ÇIKTI?

Fester Amca, kurgusal Addams Ailesi'nin bir üyesidir . The Addams Family (1964) adlı televizyon dizisinde Jackie Coogan tarafından , Addams Family (1991) ve Addams Family Values (1993) adlı uzun metrajlı filmlerde Christopher Lloyd tarafından VE Addams filminde Patrick Thomas tarafından canlandırılmıştır.

Family Reunion (1998), Michael Roberds tarafından The New Addams Family (1998–1999) adlı televizyon dizisinde ve Fred Armisen tarafından Wednesday (2022) adlı netflix dizisinde Broadway müzikalinde rol Kevin Chamberlin tarafından yaratıldı.