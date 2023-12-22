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Haberler Galeri Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday'in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak
Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:37

Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday'in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday için hayranlarını sevindiren Spin Off haberi geldi! Aynı dizide yer alan sevilen bir karakter aynı evrendeki başka bir yapımın içinde karşımıza çıkacak. Deadline, MGM Television yayıncısı Fred Armisen'in Fester Amca karakteri etrafında dönen bir Wednesday yan dizisinin erken geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Peki, Fester amca karşımıza nasıl çıkacak? Wednesday Addams da olacak mı?

Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday’in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak

2. sezon haberi beklenen reyting ve popüler kültür fenomeni haline gelen, Jenna Ortega'nın Wednesday Addams rolünde oynadığı Addams Ailesi'nin yeni bir versiyonu olan Wednesday'in 2. Sezonu hazırlıkları sürüyor. Korku komedisi, Netflix'in en çok izlenen sezonları arasında yer alıyor. 252,1 milyon izlenme ile popüler olan dizi için yan karakter Fester amca için spin off çekilecek.

Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday’in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak

WEDNESDAY DİZİSİ İÇİN SPİN OFF GELİYOR!

Wednesday serisinin 2. Sezonda tematik olarak nereye gideceğine dair çok az bilgi var. Ancak Gough ve Millar, daha fazla Addams ailesi üyesi görebileceğimizi, evreni daha da genişletip potansiyel olarak yeni sürgünler kurabileceğimizi ve Wednesday Addams'ın annesiyle olan ilişkisini daha fazla keşfedebileceğimizi ima etmişti. 2. Sezonun yapımcılığını üstlenen Ortega ise dizinin gençlik romantizminden ziyade korkuya daha fazla vurgu yapacağını belirtti.

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Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday’in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak

FESTER AMCA İLK OLARAK NE ZAMAN ORATAYA ÇIKTI?

Fester Amca, kurgusal Addams Ailesi'nin bir üyesidir . The Addams Family (1964) adlı televizyon dizisinde Jackie Coogan tarafından , Addams Family (1991) ve Addams Family Values (1993) adlı uzun metrajlı filmlerde Christopher Lloyd tarafından VE Addams filminde Patrick Thomas tarafından canlandırılmıştır.

Family Reunion (1998), Michael Roberds tarafından The New Addams Family (1998–1999) adlı televizyon dizisinde ve Fred Armisen tarafından Wednesday (2022) adlı netflix dizisinde Broadway müzikalinde rol Kevin Chamberlin tarafından yaratıldı.

Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday’in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak

WEDNESDAY'İN FESTER AMCASI KİMDİR?

Wednesday'İn ilk sezonun bir bölümünde, Thing'i canlandırmak için elektrik üretme yeteneğini kullanan Wednesday Addmas'ın babası, Gomez Addams'ın (Luis Guzman) kardeşi Fester Amca olarak unutulmaz bir görünümle izleyenlerin hafızasına kazındı.

Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday’in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak

WEDNESDAY'İN FESTER AMCASI BAŞKA BİR EVRENDE KARŞINIZA ÇIKACAK

"Wednesday" evreni genişliyor. Fred Armisen'in canlandırdığı Fester Amca'yı konu alan başka bir dizi için hazırlıklar başladı. Henüz ön geliştirme aşamasında olan spin-off dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu ise belli değil.

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