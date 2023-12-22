Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
14:37
Wednesday dizisi için Spin Off geliyor! Wednesday'in Fester Amcası başka bir evrende karşınıza çıkacak
Netflix'in sevilen dizisi Wednesday için hayranlarını sevindiren Spin Off haberi geldi! Aynı dizide yer alan sevilen bir karakter aynı evrendeki başka bir yapımın içinde karşımıza çıkacak. Deadline, MGM Television yayıncısı Fred Armisen'in Fester Amca karakteri etrafında dönen bir Wednesday yan dizisinin erken geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Peki, Fester amca karşımıza nasıl çıkacak? Wednesday Addams da olacak mı?