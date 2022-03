Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:23

Will Smith'in Oscar'da attığı tokat olay olmuştu! Alişan Chris Rock’u tokatlamasıyla ilgili bakın ne dedi!

94'üncü Oscar Ödülleri töreninin Akademi tarihine "skandal" olarak geçmesine neden olan "tokat" olayının yankıları bitmek bilmiyor. Geceden en iyi erkek oyuncu Oscar'ı ile ayrılan Will Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şaka yapan Chris Rock'a attığı tokat magazin gündeminden düşmüyor. Alişan, Oscar Ödülleri töreninde Will Smith'in eşinin saçıyla dalga geçtiği için komedyen Chris Rock'u tokatlamasıyla ilgili konuştu…