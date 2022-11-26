Giriş Tarihi: 26.11.2022 06:52

Yabancı Damat’ın Mustafa’sı şimdi 30 yaşında! Bir dönemin çocuk oyuncusu değişimi ile sosyal medyayı salladı!

Bir döneme damga vuran 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor. 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu. Şimdilerde 30 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Ozan Uğurlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ozan Uğurlu, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte sosyal medyada olay olan bir dönemin çocuk yıldızı Yabancı Damat'ın Mustafa'sının son hali...