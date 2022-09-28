Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi

KAPIYI SAATLERCE AÇMAMIŞLAR

Müşteki Murat Y. beyanında, olay günü çocuk teslimi için eve gittiklerini belirterek; "Kapıyı çaldığımızda sanık saatlerce kapıyı açmadı. Basın mensupları gelince kapıyı açtılar ve çocukları vermemek için direndiler. Sanık Yağmur bana ve arkadaşlarıma tekme attı. Annesiyle birlikte bize küfürler ettiler. Ayrıca biz çocukları alıp giderken sanıklar bize terlik fırlattı" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.