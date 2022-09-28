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Haberler Galeri Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi
Giriş Tarihi: 28.09.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 10:25

Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ın 2019 yılındaki çekişmeli boşanmasının ardından Sarnıç cephesinde sular durulmuyor. Mahkemenin, çocukları Emre Aşık'a vermesi sonucu Sarnıç'ın evine giden görevliler adeta dehşeti yaşadı. 1 Temmuz 2019'da yaşanan o anlarda, aralarında Emre Aşık'ın avukatının da olduğu 5 görevliye hakaretler ederek saldıran Yağmur Sarnıç ve annesi Safure Demir hakkında 36 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada müşteki memurlar, olay günü yaşadıkları korkunç anları anlattı. Memurlar, Sarnıç ve annesinin çocukların alınmasından hemen sonra terlikli saldırı altında kaldıklarını dile getirdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ın 3 yıl süren ve 2019 yılında sonlanan çekişmeli boşanma süreci magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Dava sonucunda mahkemenin 3 çocuğun velayetini baba Emre Aşık'a vermesi sonucu Aşık, çocuklarını haciz yoluyla anneden aldı. Sarnıç ve annesi ise çocukları almaya gelen görevlilerle yaşadıkları arbede sonucu davalık oldu.

Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi

BOŞANMA DAVASI BİTTİ, HAKARET DAVASI BAŞLADI
Olaylı boşanma sürecinin ardından mahkeme kararıyla çocuklarının velayetini alan baba Emre Aşık harekete geçti. Baba Aşık'ın haciz kararıyla çocuklarını almak istemesi üzerine görevli memurlar, 1 Temmuz 2019 tarihinde Yağmur Sarnıç'ın Arnavutköy'deki evine gitti. Görevlileri karşısında görünce çılgına dönen Yağmur Sarnıç ve annesi Safure Demir, iddiaya göre hakaretler ederek saldırdı. Memurların anne kızdan şikayetçi olması sonucu ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi
KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞMUŞ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli anne kızın müştekilerin görevlerini yapmalarını engelledikleri, 2 şüphelinin müştekilerin yakasına yapışarak kollarına vurdukları, müştekilere yönelik; "Siz satılmışsınız, adiler, vicdansızlar.." şeklinde küfür ve hakaretler ettikleri, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek müştekilere tekme ve yumruklarla saldırdıkları, tehdit ettikleri ve ayrıca şüpheli Yağmur'un müştekilere çöp konteynırı fırlattığı aktarıldı.
Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi

YAĞMUR SARNIÇ VE ANNESİNİN 36 YIL 8 AY HAPSİ İSTENDİ
'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 36 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan şüpheliler Yağmur Sarnıç ve Safure Demir'in yargılanmasına başlandı. Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesine şüpheli anne kız duruşmaya katılmazken müştekiler Murat Y. ve Emre Aşık'ın avukatı Funda S. duruşma salonunda hazır bulundu.

Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi

KAPIYI SAATLERCE AÇMAMIŞLAR
Müşteki Murat Y. beyanında, olay günü çocuk teslimi için eve gittiklerini belirterek; "Kapıyı çaldığımızda sanık saatlerce kapıyı açmadı. Basın mensupları gelince kapıyı açtılar ve çocukları vermemek için direndiler. Sanık Yağmur bana ve arkadaşlarıma tekme attı. Annesiyle birlikte bize küfürler ettiler. Ayrıca biz çocukları alıp giderken sanıklar bize terlik fırlattı" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

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