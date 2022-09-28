Giriş Tarihi: 28.09.2022 10:20
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022
10:25
Yağmur Sarnıç ve annesinden memurlara terlikli darp! Saldırgan anne kıza 36 yıl 8 ay hapis istemi
Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ın 2019 yılındaki çekişmeli boşanmasının ardından Sarnıç cephesinde sular durulmuyor. Mahkemenin, çocukları Emre Aşık'a vermesi sonucu Sarnıç'ın evine giden görevliler adeta dehşeti yaşadı. 1 Temmuz 2019'da yaşanan o anlarda, aralarında Emre Aşık'ın avukatının da olduğu 5 görevliye hakaretler ederek saldıran Yağmur Sarnıç ve annesi Safure Demir hakkında 36 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada müşteki memurlar, olay günü yaşadıkları korkunç anları anlattı. Memurlar, Sarnıç ve annesinin çocukların alınmasından hemen sonra terlikli saldırı altında kaldıklarını dile getirdi.