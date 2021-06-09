Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’nda canlandırdığı Ayşe karakterini anlattı

Güçlü bir kadın olması, hayata karşı duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi hemen yakaladı beni... Ne yaşarsa yaşasın içinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca gerçek bir hayvansever. Onunla empati kurmak ve onu sevmek zor değil bence... Onu çok seveceksiniz" sözleriyle ifade etti.