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Haberler Galeri Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’nda canlandırdığı Ayşe karakterini anlattı
Giriş Tarihi: 09.06.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 11:27

’nda canlandırdığı karakterini anlattı

Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak, yapımını 'in üstlendiği 'nin yeni dizisi '', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’nda canlandırdığı Ayşe karakterini anlattı

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran ''nın başrol oyuncularından , dizide canlandırdığı karakterini "Ayşe, güçlü bir kadın karakter.

Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’nda canlandırdığı Ayşe karakterini anlattı

Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri" sözleriyle anlatıyor.

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Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’nda canlandırdığı Ayşe karakterini anlattı

Yıldız oyuncu karakterinin yaşayacağı yolculuğu ise "İzleyenler çok sevecek 'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum. Ayşe'nin hayatı bir günde değişecek.

Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’nda canlandırdığı Ayşe karakterini anlattı

Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. 'nin bu yolculuğu sırasında gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz.

Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’nda canlandırdığı Ayşe karakterini anlattı

Güçlü bir kadın olması, hayata karşı duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi hemen yakaladı beni... Ne yaşarsa yaşasın içinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca gerçek bir hayvansever. Onunla empati kurmak ve onu sevmek zor değil bence... Onu çok seveceksiniz" sözleriyle ifade etti.

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