"Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş" Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...

"Bir çılgınlık yaptık"

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde evlenmesi hakkında "Sadece sizler için değil ailem için de sürpriz bir nikah oldu. "Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?" dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha netlik kazanmadı" dedi.