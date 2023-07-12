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Haberler Galeri "Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş" Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 10:52

"Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş" Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu 2.3 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından çocukluk karesini paylaştı. Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluğu büyük ilgi görürken, çocukluk yıllarında da star ışığı olduğu ortaya çıkan sevilen oyuncuya "Gülüşü hiç değişmemiş" yorumları yapılıyor. İşte ünlülerin çocukluk halleri...

Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu’nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...

Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da sessiz sedasız evlendi.

Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu’nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...

"Bir çılgınlık yaptık"

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde evlenmesi hakkında "Sadece sizler için değil ailem için de sürpriz bir nikah oldu. "Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?" dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha netlik kazanmadı" dedi.

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Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu’nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu’nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu’nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...

Mesleğinde 20 yılı deviren Kaan Urgancıoğlu, ekranlarda adeta fırtınalar estiriyor. Yargı'nın karizmatik savcısı Ilgaz Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar önce yer aldığı projeleri duyanlar oldukça şaşırırken oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmıyor.

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