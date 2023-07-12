"Yakışıklı olacağı küçüklükten belliymiş" Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluğu hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda damat Kaan Urgancıoğlu 2.3 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından çocukluk karesini paylaştı. Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluğu büyük ilgi görürken, çocukluk yıllarında da star ışığı olduğu ortaya çıkan sevilen oyuncuya "Gülüşü hiç değişmemiş" yorumları yapılıyor. İşte ünlülerin çocukluk halleri...