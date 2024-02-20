Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci’nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!

Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını şaşırttı.Yer aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun yıllar önceki halleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı yıllar sonra ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri sosyal medyada çok konuşuldu.