Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
12:00
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci'nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali ortaya çıktı görenler hayatının şokunu yaşadı… Birkan Sokullu'nun bu hali sosyal medyada gündem oldu. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun gençlik halleri olay yarattı. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını adeta şoke etti. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. İşte Birkan Sokullu'nun çok konuşulan hali...