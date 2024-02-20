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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci'nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 12:00

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci'nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali ortaya çıktı görenler hayatının şokunu yaşadı… Birkan Sokullu'nun bu hali sosyal medyada gündem oldu. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun gençlik halleri olay yarattı. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını adeta şoke etti. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. İşte Birkan Sokullu'nun çok konuşulan hali...

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci’nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!

Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını şaşırttı.Yer aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun yıllar önceki halleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı yıllar sonra ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci’nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!

Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.

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Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci’nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!

İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci’nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı.

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci’nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!

Oyuncunun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması da gözlerden kaçmadı.

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