Giriş Tarihi: 06.09.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 14:12

Yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner ve Münir Can Cindoruk şaşırttı! İlk defa duyanlar çok şaşırdı

Son olarak, Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk, şu sıralar tiyatroya ağırlık verdi. Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu. Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırdı. Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. İşte Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...