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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
Giriş Tarihi: 20.06.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 10:37

Yakışıklı oyuncu eşi 'e aşkını haykırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Ünlü oyuncu , modacı ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde bebek iddialarıyla gündeme gelen çift, iddiaları yalanladıktan sonra ilk kez Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan 'ın düğün töreninde ortaya çıktı. Uluç Bayraktar'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ çifti, geceden çok özel bir paylaşımda bulundu. Uzun bir aradan sonra Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı yıktı geçti. Gözde çiftin aşk karesi, hayranlarından tam not aldı!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Reyting rekortmeni dizilerin yönetmenliğini üstlenerek ismini geniş bir kitlelere duyuran , 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende da 'ı yalnız bırakmadı.

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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Düğüne eşi ile birlikte katılan Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ise dikkat çekti.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

, törende eşi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Uzun bir aradan sonra ile paylaşım yapan , adeta sosyal medyayı salladı.

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