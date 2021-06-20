Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde bebek iddialarıyla gündeme gelen çift, iddiaları yalanladıktan sonra ilk kez Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın düğün töreninde ortaya çıktı. Uluç Bayraktar'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ çifti, geceden çok özel bir paylaşımda bulundu. Uzun bir aradan sonra Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı yıktı geçti. Gözde çiftin aşk karesi, hayranlarından tam not aldı!