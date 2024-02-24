Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
10:38
Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'nin son hali ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Merve Sevi, geçirdiği trafik kazasıyla yaşamını yitiren Barış Akarsu ile başrollerini paylaştığı Yalancı Yarim dizisiyle yıldızı parlamıştı. 'Yalancı Yarim', 'Doktorlar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi yapımlarla adını duyuran Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı. Merve Sevi, bir süredir ekranlardan uzaktı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim, ayaküstü muhabirlerle konuşarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Güzel oyuncunun şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.