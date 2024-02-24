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Haberler Galeri Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'nin son hali ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 10:38

Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'nin son hali ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Merve Sevi, geçirdiği trafik kazasıyla yaşamını yitiren Barış Akarsu ile başrollerini paylaştığı Yalancı Yarim dizisiyle yıldızı parlamıştı. 'Yalancı Yarim', 'Doktorlar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi yapımlarla adını duyuran Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı. Merve Sevi, bir süredir ekranlardan uzaktı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim, ayaküstü muhabirlerle konuşarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Güzel oyuncunun şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son hali ortaya çıktı!

Güzel oyuncu Merve Sevi, 2000'li yılların başında ekrana gelen Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolde yer almıştı.

Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son hali ortaya çıktı!

'Yalancı Yarim', 'Doktorlar', 'Hayat Bilgisi' ve en son 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol alan Merve Sevi, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

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Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son hali ortaya çıktı!

Sosyal medya hesabını gizli kullanan Merve Sevi, göz önünde olmayı tercih etmiyor. Sevi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son hali ortaya çıktı!

Ünlü isim, ayaküstü muhabirlerle konuşarak konuyla ilgili açıklama yaptı. 36 yaşındaki Sevi, şöyle konuştu:

Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son hali ortaya çıktı!

"BÖYLE GELİŞTİ"

Uzun süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu, konuyla ilgili sorulara; "Ekranlarda olmayışımın özel bir nedeni yok, böyle gelişti ve bu şekilde devam ediyor" diye cevap verdi.

Gazetecilerin, "Yiyerek zayıfladığınız doğru mu?" sorusu karşısında Sevi; "Valla hiç yemiyorum, bildiğiniz aç dolaşıyorum. Haberlerde ben demişim gibi çıkmış ama ben öyle bir kelime kullanmadım. Ben az yiyorum, 3-4 öğün yemek yiyerek zayıflamıyorum. Öyle zayıfladığını iddia edenlere de inanmıyorum, protein ağırlıklı ve yeşil gıdalar ile beslenip bol su içiyorum" açıklamasında bulundu.

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