Zayıflığı dikkat çekti! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son hali ortaya çıktı!

"BÖYLE GELİŞTİ"

Uzun süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu, konuyla ilgili sorulara; "Ekranlarda olmayışımın özel bir nedeni yok, böyle gelişti ve bu şekilde devam ediyor" diye cevap verdi.

Gazetecilerin, "Yiyerek zayıfladığınız doğru mu?" sorusu karşısında Sevi; "Valla hiç yemiyorum, bildiğiniz aç dolaşıyorum. Haberlerde ben demişim gibi çıkmış ama ben öyle bir kelime kullanmadım. Ben az yiyorum, 3-4 öğün yemek yiyerek zayıflamıyorum. Öyle zayıfladığını iddia edenlere de inanmıyorum, protein ağırlıklı ve yeşil gıdalar ile beslenip bol su içiyorum" açıklamasında bulundu.