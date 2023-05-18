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Haberler Galeri Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir'e gönderme "Dedi kaş küser dedim nee"
Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 11:19

Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir'e gönderme "Dedi kaş küser dedim nee"

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile aşk haberlerine karışsa da ikili her defasında çok yakın arkadaş olduklarını dile getiriyor. Hayranları tarafından çok yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmıştı. Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden son olarak yine samimi bir paylaşım geldi. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu partneri Mert Ramazan Demir'in kalın kaşlarına göndermede bulunduğu paylaşımı ile takipçilerini güldürdü.

Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu’dan Mert Ramazan Demir’e gönderme Dedi kaş küser dedim nee

Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisinin bitmesine sebep olarak partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşması gösterilmişti. Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile aşk haberlerine karışsa da ikili her defasında çok yakın arkadaş olduklarını dile getiriyor.

Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu’dan Mert Ramazan Demir’e gönderme Dedi kaş küser dedim nee

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmış paylaşımları ikiliyi ele vermişti.

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Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu’dan Mert Ramazan Demir’e gönderme Dedi kaş küser dedim nee

Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden son olarak yine samimi bir paylaşım geldi.

Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu’dan Mert Ramazan Demir’e gönderme Dedi kaş küser dedim nee

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu partneri Mert Ramazan Demir'in kalın kaşlarına göndermede bulunduğu paylaşımı ile takipçilerini güldürdü.

Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu’dan Mert Ramazan Demir’e gönderme Dedi kaş küser dedim nee

Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile son yayınlanan bölümün kamera arkasında çekilen selfisini "Dedi kaş küser dedim neee, dedi naber dedim iyidir, dedi eee dedim dedem dedemm" notu ile paylaştı..

Mert Ramazan Demir daha önce katıldığı bir programda "kaş küsermiş" diyerek yaşadığı komik bir olayı paylaşmıştı...

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