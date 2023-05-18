Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir'e gönderme "Dedi kaş küser dedim nee"

Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
11:19
"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile aşk haberlerine karışsa da ikili her defasında çok yakın arkadaş olduklarını dile getiriyor. Hayranları tarafından çok yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmıştı. Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden son olarak yine samimi bir paylaşım geldi. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu partneri Mert Ramazan Demir'in kalın kaşlarına göndermede bulunduğu paylaşımı ile takipçilerini güldürdü.