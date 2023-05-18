Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir'e gönderme "Dedi kaş küser dedim nee"

Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisinin bitmesine sebep olarak partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşması gösterilmişti. Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile aşk haberlerine karışsa da ikili her defasında çok yakın arkadaş olduklarını dile getiriyor.