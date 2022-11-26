Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak
Giriş Tarihi: 26.11.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 06:47

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.Yalı Çapkını dizisi büyük ilgi görürken, dizinin sonu izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Yalı Çapkını'nın finali ifşa oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit intihar mı ediyor? Ferit ile Seyran'ın sonu ne olacak? işte herkesin konuştuğu Yalı Çapkını dizisinin finaline dair ortaya atılan iddialar...

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak

Son günlerde gündemde olan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak

Dizinin güçlü kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak

Dizi büyük ilgi görürken, dizinin sonu izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak

Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalar da izleyicilerin heyecanını artırdı. Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın sonu ortaya çıktı.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak

YALI ÇAPKINI'NIN SONUNDA NE OLACAK?

Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.

SON DAKİKA