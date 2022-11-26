Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak

YALI ÇAPKINI'NIN SONUNDA NE OLACAK?

Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.