Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Ferit intihar mı ediyor? İzleyicileri hüzne boğacak

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.Yalı Çapkını dizisi büyük ilgi görürken, dizinin sonu izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Yalı Çapkını'nın finali ifşa oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit intihar mı ediyor? Ferit ile Seyran'ın sonu ne olacak? işte herkesin konuştuğu Yalı Çapkını dizisinin finaline dair ortaya atılan iddialar...