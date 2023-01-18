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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:56

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarına damga vuruyor. Yyaınlandığı günden itibaren sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Yalı Çapkını seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını'nda Pelin'in arkadaşı Serter rolüyle diziye dahil olan Tufan Gökpınar, sosyal medyada merak ediliyor. Genç oyuncu, kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu. İşte Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın paylaşımları...

Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu

Kadrosunda Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu

Seyirci tarafından yoğun ilgi gören dizide Pelin'in arkadaşı Serter karakteriyle diziye dahil olan Tufan Gökpınar, sosyal medyada oldukça merak ediliyor.

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Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu

Genç oyuncu Tufan Gökpınar'ın kaslı pozları sosyal medyaya damga vurdu.

Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu

Kısa sürede seyircinin dikkatini çeken Gökpınar, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu

Oyuncu, kaslı ve fit halleriyle takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

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