Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:56

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarına damga vuruyor. Yyaınlandığı günden itibaren sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Yalı Çapkını seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını'nda Pelin'in arkadaşı Serter rolüyle diziye dahil olan Tufan Gökpınar, sosyal medyada merak ediliyor. Genç oyuncu, kaslı pozlarıyla sosyal medyayı kavurdu. İşte Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın paylaşımları...