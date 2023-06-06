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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Emre Altuğ açıklaması! Gözde Kansu gönlünü partnerine mi kaptırdı?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:22

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Emre Altuğ açıklaması! Gözde Kansu gönlünü partnerine mi kaptırdı?

"Yalı Çapkını" dizisindeki aşk bombaları ardı ardına patlıyor. Geçtiğimiz aylarda başrol karakterleri canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikte olduğu iddia edilmişti. Sonrasında dizide partner olan Gözde Kansu ile Emre Altuğ'un yakınlaştığı öne sürüldü. Yalı Çapkını dizisinde "Gülgün" ve "Orhan" karakterlerine hayat veren ikilinin, geçtiğimiz haftalarda 54 yaşına basan Emre Altuğ'un sahnesindeki sarmaş dolaş halleri aşk dedikodularını alevlendirmişti. Son olarak Gözde Kansu'dan aşk dedikodularına yanıt geldi. İşte Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan dikkat çeken Emre Altuğ açıklaması!

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu’dan Emre Altuğ açıklaması! Gözde Kansu gönlünü partnerine mi kaptırdı?

"Yalı Çapkını" dizisinde Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu'nun adı, geçtiğimiz günlerde dizideki partneri Emre Altuğ ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu’dan Emre Altuğ açıklaması! Gözde Kansu gönlünü partnerine mi kaptırdı?

Ünlü oyuncu Gözde Kansu, rol arkadaşı Emre Altuğ ile çıkan aşk iddialarına cevap verdi.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu’dan Emre Altuğ açıklaması! Gözde Kansu gönlünü partnerine mi kaptırdı?

Snob Magazin'de yer alan habere göre Kansu, dizide eşini canlandıran Emre Altuğ ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında şöyle konuştu:

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu’dan Emre Altuğ açıklaması! Gözde Kansu gönlünü partnerine mi kaptırdı?

"Yok, sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz haberlere, 'demek karı-koca olarak yakışıyoruz' diyerek, güldük eğlendik.

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu’dan Emre Altuğ açıklaması! Gözde Kansu gönlünü partnerine mi kaptırdı?

Onunla arkadaş olmam muhteşem. Hayatımda kimse yok. Müthiş güzel yalnızım. İşimle aşk yaşıyorum."

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