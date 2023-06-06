Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu’dan Emre Altuğ açıklaması! Gözde Kansu gönlünü partnerine mi kaptırdı?

Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:22

"Yalı Çapkını" dizisindeki aşk bombaları ardı ardına patlıyor. Geçtiğimiz aylarda başrol karakterleri canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikte olduğu iddia edilmişti. Sonrasında dizide partner olan Gözde Kansu ile Emre Altuğ'un yakınlaştığı öne sürüldü. Yalı Çapkını dizisinde "Gülgün" ve "Orhan" karakterlerine hayat veren ikilinin, geçtiğimiz haftalarda 54 yaşına basan Emre Altuğ'un sahnesindeki sarmaş dolaş halleri aşk dedikodularını alevlendirmişti. Son olarak Gözde Kansu'dan aşk dedikodularına yanıt geldi. İşte Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan dikkat çeken Emre Altuğ açıklaması!