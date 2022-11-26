Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı ünlü oyuncu çıktı! İlk defa duyanlar şaşırmadan edemedi!

Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı usta oyuncu Şerif Sezer'in kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 79 yaşındaki Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızını görenlerin ağzı açık kalıyor. Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı dizi ve filmleri ile sevilen ve annesinin izinden giden 36 yaşındaki oyuncu Deniz Arna'dan başkası değil...