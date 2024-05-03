Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:20
Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının meğer kızı da çok ünlüymüş! Güzel oyuncu ile annesi Şerif Sezer'i gören şoke oldu!
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Peki usta oyuncunun kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı 76 yaşındaki Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızını görenlerin ağzı açık kalıyor. İşte Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in oyuncu kızı...