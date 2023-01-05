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Haberler Galeri Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun bu hali çok farklı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:43

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun bu hali çok farklı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ile takdir topluyor. Usta oyuncu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği İfakat karakteriyle gönüllere taht kuruyor. Gülçin Santırcıoğlu'nu sosyal medya hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. Gülçin Santırcıoğlu, özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor. Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nu makyajsız doğal hali…

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun bu hali çok farklı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Yalı Çapkını dizisinin İfakat'ı olarak karşımıza çıkan Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ile takdir topluyor.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun bu hali çok farklı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Usta oyuncu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği İfakat karakteriyle gönüllere taht kuruyor.

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Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun bu hali çok farklı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Usta oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun setteki arkadaşlarıyla yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun bu hali çok farklı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Gülçin Santırcıoğlu'nun yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun bu hali çok farklı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Gülçin Santırcıoğlu, özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor.

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