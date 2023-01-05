Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun bu hali çok farklı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:43

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ile takdir topluyor. Usta oyuncu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği İfakat karakteriyle gönüllere taht kuruyor. Gülçin Santırcıoğlu'nu sosyal medya hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. Gülçin Santırcıoğlu, özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor. Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nu makyajsız doğal hali…