Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları’nın eşi

Başarılı oyunculuğuyla seyircinin sempatisini kazanan Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisine veda mı ediyor? Yalı Çapkını'nın son bölümde Kazım Ağa'nın olduğu arabaya silahlı saldırı düzenleniyor. Silahlı adamlar tarafından kaçırılıp bir ağaca bağlanan Kazım Ağa'yı Ferit Korhan buluyor... Final sahnesinde kalbi duran Kazım Ağa ölüyor mu?