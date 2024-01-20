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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları'nın eşi
Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 06:41

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları'nın eşi

Oyuncu Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Kazım Ağa karakteriyle kariyerinin adeta zirvesine tırmandı. Yalı Çapkını dizisi son bölümü ile yine sosyal medyanın da konuşulanlarından olmayı başardı. Yalı Çapkını'nın final sahnesi sonrası dizinin hayranları "Kazım Ağa öldü mü?", "Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisine veda mı ediyor?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Aslen Tuncelili olan ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın eşi...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları’nın eşi

Başarılı oyunculuğuyla seyircinin sempatisini kazanan Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisine veda mı ediyor? Yalı Çapkını'nın son bölümde Kazım Ağa'nın olduğu arabaya silahlı saldırı düzenleniyor. Silahlı adamlar tarafından kaçırılıp bir ağaca bağlanan Kazım Ağa'yı Ferit Korhan buluyor... Final sahnesinde kalbi duran Kazım Ağa ölüyor mu?

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları’nın eşi

Yalı Çapkını'nın final sahnesi sonrası dizinin hayranları "Kazım Ağa öldü mü?", "Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisine veda mı ediyor?" sorularının yanıtını aramaya başladı.

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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları’nın eşi

Oyuncu Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Kazım Ağa karakteriyle kariyerinin adeta zirvesine tırmandı. Yalı Çapkını dizisi son bölümü ile yine sosyal medyanın da konuşulanlarından olmayı başardı.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları’nın eşi

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden oldu.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları’nın eşi

Ses adında bir kızı olan ünlü oyucunun eşi güzelliğiyle de hayran bıraktı.

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