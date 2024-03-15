Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:00
Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının eşini gören hayran kaldı! Tam bir esmer güzeli... İşte Diren Polatoğulları'nın eşi
Oyuncu Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Kazım Ağa karakteriyle kariyerinin adeta zirvesine tırmandı. Yalı Çapkını dizisi son bölümü ile yine sosyal medyanın da konuşulanlarından olmayı başardı. Yalı Çapkını'nın final sahnesi sonrası dizinin hayranları "Kazım Ağa öldü mü?", "Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisine veda mı ediyor?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Aslen Tuncelili olan ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın eşi...