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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu cüretkar pozlarıyla yaktı geçti! Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: U baby...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:18

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu cüretkar pozlarıyla yaktı geçti! Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: U baby...

Yalı Çapkını'nın iki yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in çok konuşulan aşkları tekne tatilinde ortaya çıkmıştı. Ancak ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi. Öyle ki Afra Saraçoğlu doğum gününü partneri Mert Ramazan Demir olmadan kutladı. Son olarak ise Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyada yepyeni pozlar geldi. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun cüretkar pozları Nurgül Yeşilçay da kayıtsız kalamadı. Nurgül Yeşilçay Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozlarına "U baby sen ayrı güzel Barselona ayrı" yorumunda bulundu. İşte Afra Saraçoğlu'nun iddialı pozları...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cüretkar pozlarıyla yaktı geçti! Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: U baby...

Afra Saraçoğlu'ndan nispet gibi pozlar! Eski rol arkadaşı Nugül Yeşilçay'ın da kayıtsız kalamadığı Barselona pozları sosyal medyayı salladı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cüretkar pozlarıyla yaktı geçti! Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: U baby...

İşte Afra Saraçoğlu'nun iddialı pozları...

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cüretkar pozlarıyla yaktı geçti! Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: U baby...

Son olarak ise Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyada yepyeni pozlar geldi. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun cüretkar pozlarıyla yine çok konuşuldu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cüretkar pozlarıyla yaktı geçti! Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: U baby...

Nurgül Yeşilçay da kayıtsız kalamadı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cüretkar pozlarıyla yaktı geçti! Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: U baby...

Nurgül Yeşilçay Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozlarına "U baby sen ayrı güzel Barselona ayrı" yorumunda bulundu.

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