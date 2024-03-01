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Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:47

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı! 'Annesi mi ablası mı?'

Kariyer basamaklarını hızla yükselen oyuncu Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Afra Saraçoğlu'nun annesi ile paylaşımlarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Afra Saraçoğlu ile annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum "anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz" oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzel annesi Lütfiye Saraçoğlu...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı! ’Annesi mi ablası mı?’

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu şimdilerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gündemden düşmüyor. Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle şahlanan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de baş döndürüyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı! ’Annesi mi ablası mı?’

'Yalı Çapkını' dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu.

2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı! ’Annesi mi ablası mı?’

Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı. 2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı! ’Annesi mi ablası mı?’

2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı! ’Annesi mi ablası mı?’

2017 yılında Başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.

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