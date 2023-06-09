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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun güzelliğini nereden aldığı belli oldu! Siz bir de annesini görün!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 13:11

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun güzelliğini nereden aldığı belli oldu! Siz bir de annesini görün!

Afra Saraçoğlu'nun annesi ile paylaşımlarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Kariyer basamaklarını hızla yükselen oyuncu Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Afra Saraçoğlu ile annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum "anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz" oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzel annesi Lütfiye Saraçoğlu...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini nereden aldığı belli oldu! Siz bir de annesini görün!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu şimdilerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gündemden düşmüyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini nereden aldığı belli oldu! Siz bir de annesini görün!

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle şahlanan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de baş döndürüyor.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini nereden aldığı belli oldu! Siz bir de annesini görün!

'Yalı Çapkını' dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu.

2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini nereden aldığı belli oldu! Siz bir de annesini görün!

Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı. 2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliğini nereden aldığı belli oldu! Siz bir de annesini görün!

2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.

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