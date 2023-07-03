Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:45

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun siz bir de annesini görün! İtalya tatilinden peş peşe paylaştı!

Afra Saraçoğlu'nun annesi ile paylaşımlarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Kariyer basamaklarını hızla yükselen oyuncu Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Son olarak ise İtalya'da tatil yapan anne- kız tüm dikkatleri üzerine çekti. Afra Saraçoğlu ile annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum "anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz" oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzel annesi Lütfiye Saraçoğlu...