Giriş Tarihi: 29.02.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
06:28
Yan Oda ile geri dönen Caner Cindoruk’un kardeşleri de kendi kadar ünlü! Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşlerine bakın...
Son olarak Şevval Sam ile başrolü paylaştığı 'Yan Oda' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Caner Cindoruk, Sadakatsiz dizisi ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalamıştı. Bir çok diziden tanıdığımız yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu. Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırıyor. Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. İşte Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...