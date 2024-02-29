Yan Oda ile geri dönen Caner Cindoruk’un kardeşleri de kendi kadar ünlü! Caner Cindoruk’un oyuncu kardeşlerine bakın...

Ailecek 10 parmaklarında 10 marifet olan oyuncunun kardeşleri de en az kendi kadar ünlü... Caner Cindoruk, magazin gündeminin en çok merak edilenlerinden... Yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk, sosyal medyada gündem oldu. 'Yan Oda' dizisi ile ekranlara geri dönen Caner Cindoruk'un meğer kardeşleri de çok ünlüymüş...