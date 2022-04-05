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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da annesinin izinde! Sosyal medya kızının güzelliğini konuştu!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 06:31

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da annesinin izinde! Sosyal medya kızının güzelliğini konuştu!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.Geçtiğimiz aylarda Bennu Yıldırımlar, bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla alakalı konuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Sosyal medya kızının güzelliğini konuştu!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak adeta hafızalara kazındı. 52 yaşındaki başarılı oyuncu Yaprak Dökümü'nün tekrarlarının ekrana gelmeye devam ettiği şimdilerde sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Sosyal medya kızının güzelliğini konuştu!

Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz aylarda bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla da alakalı konuştu.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Sosyal medya kızının güzelliğini konuştu!

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Sosyal medya kızının güzelliğini konuştu!

"ÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Sosyal medya kızının güzelliğini konuştu!

O dönem dizide 'Leyla' (Gökçe Bahadır) ve 'Necla'nın (Fahriye Evcen) ablası 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar, konuyla ilgili; "Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı" dedi.

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