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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 06:38

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Şimdilerde Veda Mektubu dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak adeta hafızalara kazındı. 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, dizinin tekrarlarının ekrana gelmeye devam ettiği şimdilerde sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz aylarda bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla da alakalı konuşmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

"ÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuşmuştu.

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