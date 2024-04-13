Giriş Tarihi: 13.04.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
14:42
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!
Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Genç oyuncu Ada Yarar son olarak annesi Bennu Yıldırımlar ile hafta sonu pozu verdi. Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada Yarar'a beğeni yağdı....