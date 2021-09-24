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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Giriş Tarihi: 24.09.2021 08:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 08:10

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. İşte Sadakatsiz oyuncularından Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. İşte Sadakatsiz oyuncularından Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle dikkat çekiyor!
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