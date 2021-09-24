Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. İşte Sadakatsiz oyuncularından Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...