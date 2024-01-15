Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! "Hayriye gençleşmiş" İşte Güven Hokna'nın son hali...

Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
14:19
Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü, tekrar tekrar izlense de yine aynı tadı veren efsanevilerden. Peki aradan geçen 13 yılda Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 77 yaşında. Halil Ergün ile başrolü paylaşan Güven Hokna, son olarak fenomen Ogün Alibaş'ın sosyal medya hesabında ortaya çıkmıştı. Ogün Alibaş ile Güven Hokna'nın çektiği reels kahkahalara boğmuştu. Usta oyuncu Güven Hokna'nın fazla kilolarından kurtuldu son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...