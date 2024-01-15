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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! "Hayriye gençleşmiş" İşte Güven Hokna'nın son hali...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 14:19

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! "Hayriye gençleşmiş" İşte Güven Hokna'nın son hali...

Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü, tekrar tekrar izlense de yine aynı tadı veren efsanevilerden. Peki aradan geçen 13 yılda Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 77 yaşında. Halil Ergün ile başrolü paylaşan Güven Hokna, son olarak fenomen Ogün Alibaş'ın sosyal medya hesabında ortaya çıkmıştı. Ogün Alibaş ile Güven Hokna'nın çektiği reels kahkahalara boğmuştu. Usta oyuncu Güven Hokna'nın fazla kilolarından kurtuldu son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! Hayriye gençleşmiş İşte Güven Hokna’nın son hali...

'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince hiç kuşkusuz akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! Hayriye gençleşmiş İşte Güven Hokna’nın son hali...

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! Hayriye gençleşmiş İşte Güven Hokna’nın son hali...

Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! Hayriye gençleşmiş İşte Güven Hokna’nın son hali...

Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! Hayriye gençleşmiş İşte Güven Hokna’nın son hali...

Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 77 yaşında.

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