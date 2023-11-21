Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! Usta sanatçı Güven Hokna’nın son hali...

Usta sanatçı Güven Hokna'nın son haline verdiği kilolar damga vurdu. Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...