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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır hayal kırıklığına uğrattı! Görenler inanamadı
Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:48

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır hayal kırıklığına uğrattı! Görenler inanamadı

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor Gökçe Bahadır'ı şimdilerde Instagram'da 1.6 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır hayal kırıklığına uğrattı! Görenler inanamadı

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Magazin gündeminin ilgil ile takip ettiği çift, her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medya gündem oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır hayal kırıklığına uğrattı! Görenler inanamadı

Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medya gündem oldu.

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır hayal kırıklığına uğrattı! Görenler inanamadı

Burun estetiği yaptıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı. Kaçış'ta Engin Akyürek ile birlikte rol alan İrem Helvacıoğlu, bıçak altına yattı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır hayal kırıklığına uğrattı! Görenler inanamadı

Kemerli ve büyük bir burna sahip olan Helvacıoğlu, burun estetiği yaptırdı.

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır hayal kırıklığına uğrattı! Görenler inanamadı

Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan İrem Helvacıoğlu sosyal medyada gündem oldu.

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