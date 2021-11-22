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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Leyla'sına 'estetik harikası' yorumları yağdı! Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:40 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 07:41

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sına 'estetik harikası' yorumları yağdı! Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. Son olarak Kulüp dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu. İşte Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sına ’estetik harikası’ yorumları yağdı! Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı...

Son olarak Kulüp dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu.

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sına ’estetik harikası’ yorumları yağdı! Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı.

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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sına ’estetik harikası’ yorumları yağdı! Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı...

Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor.

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sına ’estetik harikası’ yorumları yağdı! Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı...

İşte Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sına ’estetik harikası’ yorumları yağdı! Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı...
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