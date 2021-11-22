Yaprak Dökümü’nün Leyla’sına ’estetik harikası’ yorumları yağdı! Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı...

Son olarak Kulüp dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu. Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler 'Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...