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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel ilgi odağı oldu! Sürpriz paylaşım sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:37

'nün Oğuz'u ilgi odağı oldu! Sürpriz sosyal medyayı salladı!

dizisi ile kariyerinin zirvesini yaşayan yakışıklı oyuncu , son yaptığı paylaşımla gündemine damga vurdu. Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakan ve 'ya yerleşip burada şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel'den nostaljik bir geldi. eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Tolga Karel paylaşımına "17 yaşımdayken... Hayat ve zaman çok hızlı geçiyor" notunu düştü. Tolga Karel son paylaşımıyla beğeni topladı.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel ilgi odağı oldu! Sürpriz paylaşım sosyal medyayı salladı!

Yaklaşık iki senedir ABD'de şoförlüğü yapan ünlü oyuncu , eski bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Karel, "17 yaşımdayken... Hayat ve zaman çok hızlı geçiyor" şeklinde konuştu

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel ilgi odağı oldu! Sürpriz paylaşım sosyal medyayı salladı!

'' dizisiyle hafızalara kazınan , 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.

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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel ilgi odağı oldu! Sürpriz paylaşım sosyal medyayı salladı!

"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"

Sarah Scott ile evlenen ve şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar öncesini andı. 17 yaşındayken çekilen bir karesini yayınlayan , "Hayat ve zaman çok hızlı geçiyor" ifadelerini kullandı.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel ilgi odağı oldu! Sürpriz paylaşım sosyal medyayı salladı!

Kimi takipçisi ünlü oyuncunun gönderisine, "Her zaman çok yakışıklısınız" yorumunu yaparken kimisi ise, "Fotoğrafta içime sinmeyen bir şey var ama ne?" diyerek, paylaşımın photoshop olabileceğini ima etti.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel ilgi odağı oldu! Sürpriz paylaşım sosyal medyayı salladı!

AMERİKA'DA ŞİRKET KURDU

"Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen , geçtiğimiz haftalarda 'da lojistik şirketi kurduğunu duyurmuştu.

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