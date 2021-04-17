Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel ilgi odağı oldu! Sürpriz paylaşım sosyal medyayı salladı!

Yaprak Dökümü dizisi ile kariyerinin zirvesini yaşayan yakışıklı oyuncu Tolga Karel, son yaptığı paylaşımla magazin gündemine damga vurdu. Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakan ve Amerika'ya yerleşip burada TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel'den nostaljik bir paylaşım geldi. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Tolga Karel paylaşımına "17 yaşımdayken... Hayat ve zaman çok hızlı geçiyor" notunu düştü. Tolga Karel son paylaşımıyla beğeni topladı.