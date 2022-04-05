Yaprak Dökümü’nün Sedef’i yıllar sonra itiraf etti! Seda Demir’den dizideki annesi Bedia Ener’e şok sözler!

"YAPRAK DÖKÜMÜ SETİNDE HERKES BENİMLE MESAFELİYDİ"

İlk oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde yaşadığını söyleyen Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül'ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı.