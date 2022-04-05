Yaprak Dökümü’nün Sedef’i yıllar sonra itiraf etti! Seda Demir’den dizideki annesi Bedia Ener’e şok sözler!

Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran unutlmaz dizilerden Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan isimlerden olan 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Hayatının dönüm noktası olan Yaprak Dökümü ile oyunculuğa başlayan Seda Demir yıllar sonra merak edilenleri açıkladı. Öğrencilik yıllarında para kazanmak için anketörlük yapmaya karar veren kendini Yaprak Dökümü dizisinin ana kadrosunda bulan Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir yıllar sonra yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı. 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaprak Dökümü dizisinin setinde yaşadığı sorunlardan dolayı çok ağladığını anlatan Seda Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Anlattıklarıyla gözleri dolan Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in zor anları...