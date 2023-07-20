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Haberler Galeri Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 15:53

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı!

Sunucu Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündemine oturdu. Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmeye devam ediyor. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in çok konuşulan muhteşem değişimi…

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı!

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı!

57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

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Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı!

Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı!

Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı!

Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

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