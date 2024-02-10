Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
15:42
Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz’i oyuncu olarak tanıdık ama… Diğer mesleğini duyanlar şoke oldu!
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Merhamet, İçimdeki Fırtına, Kefaret, Hayat Sırları, İkimizin Yerine gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Ayşegül Cengiz, sosyal medyada gündem oldu. Son olarak, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna katılan Ayşegül Cengiz'in hayatı merak konusu oldu. Cengiz, Yargı dizisinde başsavcının kalemi "Asiye" karakterine hayat veriyor. Peki, Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir? Ayşegül Cengiz'in hayatını araştıranlar ise gerçek mesleğini duyunca çok şaşırdı. İşte hepimizin oyuncu olarak tanıdığı Ayşegül Cengiz'in gerçek işi…