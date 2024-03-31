Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz’in gerçek mesleği şoke etti! Onu oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı! Meğer asıl işi...

Yıllar önce rol aldığı Merhamet dizisiyle adını duyuran Ayşegül Cengiz, birçok dizi ve tiyatro oyununda izleyici ile buluşmanın yanı sıra Kıyıya Vuran adlı bir kitap da kaleme aldı. Ünlü oyuncu Ayşegül Cengiz, rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Ancak Cengiz'in tek mesleği oyunculuk değil. Ayşegül Cengiz'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Ayşegül Cengiz, Yargı dizisinde başsavcı kalemi olarak yer alıyor.