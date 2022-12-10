Giriş Tarihi: 10.12.2022 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
14:07
Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz fena tökezledi! Pınar Deniz'in alay konusu olan konuşması Rihanna'dan kopya çıktı!
Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle son günlerde adından söz ettiren Pınar Deniz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğü Altın Kelebek Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından sosyal medyada alay konusu olmuştu. Pınar Deniz'in devrik cümlelerle anlatmaya çalıştığı hikayesi meğer Rihanna'nın konuşmasından çalıntıymış. Pınar Deniz Altın Kelebek konuşmasında dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu ve bu hisse de izlediği bir filmin etkisinde kalarak sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük dalga ve alay konusu olan bu konuşmanın aslının dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ait olduğu ortaya çıktı. Pınar Deniz'in Rihanna'yı taklit edip konuşmasını birebir kopyalaması da sosyal medyada gündem oldu.