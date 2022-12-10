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Haberler Galeri Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz fena tökezledi! Pınar Deniz'in alay konusu olan konuşması Rihanna'dan kopya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.12.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 14:07

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz fena tökezledi! Pınar Deniz'in alay konusu olan konuşması Rihanna'dan kopya çıktı!

Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle son günlerde adından söz ettiren Pınar Deniz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğü Altın Kelebek Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından sosyal medyada alay konusu olmuştu. Pınar Deniz'in devrik cümlelerle anlatmaya çalıştığı hikayesi meğer Rihanna'nın konuşmasından çalıntıymış. Pınar Deniz Altın Kelebek konuşmasında dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu ve bu hisse de izlediği bir filmin etkisinde kalarak sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük dalga ve alay konusu olan bu konuşmanın aslının dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ait olduğu ortaya çıktı. Pınar Deniz'in Rihanna'yı taklit edip konuşmasını birebir kopyalaması da sosyal medyada gündem oldu.

Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz fena tökezledi! Pınar Deniz’in alay konusu olan konuşması Rihanna’dan kopya çıktı!

Pınar Deniz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmiş ve konuşmasını yaparken dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu öne sürdüğü bir konuşma yapmıştı. O konuşma sosyal medyada alay konusu olmuş hatta bu alaya alan isimler arasında Pınar Deniz'in meslektaşları Farah Zeynep Abdullah ile Burcu Özberk de yer almıştı.

Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz fena tökezledi! Pınar Deniz’in alay konusu olan konuşması Rihanna’dan kopya çıktı!

Meğer Pınar Deniz'in devrik cümlelerle anlatmaya çalıştığı hikayesi meğer Rihanna'nın konuşmasından çalıntıymış.

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Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz fena tökezledi! Pınar Deniz’in alay konusu olan konuşması Rihanna’dan kopya çıktı!

Pınar Deniz Altın Kelebek konuşmasında dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu ve bu hisse de izlediği bir filmin etkisinde kalarak sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük dalga ve alay konusu olan bu konuşmanın aslının dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz fena tökezledi! Pınar Deniz’in alay konusu olan konuşması Rihanna’dan kopya çıktı!

Pınar Deniz'in Rihanna'yı taklit edip konuşmasını birebir kopyalaması da sosyal medyada gündem oldu.

Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz fena tökezledi! Pınar Deniz’in alay konusu olan konuşması Rihanna’dan kopya çıktı!

Konuşmasında Pınar Deniz, "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

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