Giriş Tarihi: 19.02.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
06:58
Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul bakın kim çıktı! Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit babası ise usta oyuncu…
Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veren Naşit Özcan'ın kim olduğu merak edildi. Sadece Hababam Sınıfı'nın değil hepimizin Hafize Ana'sıydı. Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı. Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinin yeni başsavcısı oldu. Yargı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Başsavcı Ertuğrul'a hayat veren isim Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit kadar babası da ünlü bir oyuncu. İşte Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan...