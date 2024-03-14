Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
09:52
Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul meğer... Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit babası ise duayen oyuncu çıktı!
Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Naşit Özcan'ın hayatını araştıranlar şoke oldu. Sadece Hababam Sınıfı'nın değil hepimizin Hafize Ana'sıydı. Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı. Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinin yeni başsavcısı oldu. Yargı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Başsavcı Ertuğrul'a hayat veren isim Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit kadar babası da ünlü bir oyuncu. İşte Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan...