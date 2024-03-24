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Haberler Galeri Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:02

Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu sebebi ise alışılmışın dışındaki boşanma paylaşımı... Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni olan ve babası da çok ünlü bir oyuncu olan Naşit Özcan son olarak Yargı dizisine dahil olmuştu. Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan sosyal medya hesabından boşandığını duyurdu. Boşandığı eşi ve avukatı ile karesini paylaşan Naşit Özcan, "Evlenirken gülüyorduk ayrılırken de gülüyoruz" dedi... İşte Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'ın boşanma karesi...

Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!

Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan boşandı! Tiyatro ve sinema oyuncusu Naşit Özcan son olarak özel hayatı ile gündeme geldi.

Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu sebebi ise alışılmışın dışındaki boşanma paylaşımı... Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan sosyal medya hesabından boşandığını duyurdu. Boşandığı eşi ve avukatı ile karesini paylaşan Naşit Özcan, "Evlenirken gülüyorduk ayrılırken de gülüyoruz" dedi...

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Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!

Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Naşit Özcan'ın hem halası Türk sinemasının duayen ismi hem de babası usta oyuncu. İşte, Başsavcı Ertuğrul'un halası ve babası…

Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!

Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı.

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