Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
09:02
Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!
Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu sebebi ise alışılmışın dışındaki boşanma paylaşımı... Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni olan ve babası da çok ünlü bir oyuncu olan Naşit Özcan son olarak Yargı dizisine dahil olmuştu. Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan sosyal medya hesabından boşandığını duyurdu. Boşandığı eşi ve avukatı ile karesini paylaşan Naşit Özcan, "Evlenirken gülüyorduk ayrılırken de gülüyoruz" dedi... İşte Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'ın boşanma karesi...