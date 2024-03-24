Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın boşanma paylaşımı şaşkınlık yarattı! Güle oynaya boşandılar!

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu sebebi ise alışılmışın dışındaki boşanma paylaşımı... Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan sosyal medya hesabından boşandığını duyurdu. Boşandığı eşi ve avukatı ile karesini paylaşan Naşit Özcan, "Evlenirken gülüyorduk ayrılırken de gülüyoruz" dedi...