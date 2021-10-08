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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ilk aşk pozu geldi! Taze aşıklar ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:32

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ilk aşk pozu geldi! Taze aşıklar ilgi odağı oldu

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sık sık söz ettiren Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, şimdilerde "Yargı"da Ceylin'e hayat veriyor. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan güzel oyuncu, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. Pınar Deniz, yaza oyuncu Yiğit Kirazcı ile yaşadığı sürpriz aşk ile damga vurdu. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından birlikteliklerini ilan eden çift, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın aşk pozu, sosyal medyayı yıktı geçti!

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ilk aşk pozu geldi! Taze aşıklar ilgi odağı oldu

"Vatanım Sensin", "Kırmızı Oda" ve "Yargı" dizileriyle son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Pınar Deniz, başarılı oyunculuğuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ilk aşk pozu geldi! Taze aşıklar ilgi odağı oldu

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kiraz'a kaptırmıştı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ilk aşk pozu geldi! Taze aşıklar ilgi odağı oldu

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Aşkın Kıyameti' adlı filmin Antalya'da yapılan çekimlerinde aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ilk aşk pozu geldi! Taze aşıklar ilgi odağı oldu

İki aydır birlikte olan sevgililer geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı, Bebek'te ilk kez el ele görüntülendi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ilk aşk pozu geldi! Taze aşıklar ilgi odağı oldu

Çift, "İkimiz de evcimeniz. Kalabalığı sevmiyoruz." dedi.

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