Giriş Tarihi: 25.05.2023 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
14:51
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle mest etti! Kombiniyle ilgi odağı oldu
Güzel oyuncu Pınar Deniz, Aşk 101 dizisinde rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile sezon finali yapan Yargı dizisinde başrolü paylaşıyor. Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İddialı pozlarıyla da adından söz ettiren Pınar Deniz, son paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Transparan büstiyeriyle poz veren ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.