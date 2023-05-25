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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle mest etti! Kombiniyle ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 25.05.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 14:51

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle mest etti! Kombiniyle ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu Pınar Deniz, Aşk 101 dizisinde rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile sezon finali yapan Yargı dizisinde başrolü paylaşıyor. Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İddialı pozlarıyla da adından söz ettiren Pınar Deniz, son paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Transparan büstiyeriyle poz veren ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle mest etti! Kombiniyle ilgi odağı oldu

Vatanım Sensin, Aşk 101 dizileriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile sezon finali yapan Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle boy gösteriyor.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle mest etti! Kombiniyle ilgi odağı oldu

Pınar Deniz, şimdilerde Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Aktris' isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle mest etti! Kombiniyle ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu, hem iş hem de aşkta kazananlardan. Hayranlarının Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırdığı Pınar Deniz, her defasında arkadaş olduklarını dile getirmişti.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle mest etti! Kombiniyle ilgi odağı oldu

Kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle tatile çıkmıştı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle mest etti! Kombiniyle ilgi odağı oldu

Danimarka'ya giden ünlü çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü çiftin aşk tatiline beğeni yağmıştı.

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